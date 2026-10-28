O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, afirmou nesta quarta-feira (28) que a manutenção da rodovia Eduardo Zucari é responsabilidade da concessionária e que tem cobrado a Artesp por reparos. A declaração foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, em resposta à mensagem de uma ouvinte.

A ouvinte relatou buracos frequentes na Eduardo Zucari e pediu que o prefeito fosse informado. Segundo o prefeito, a rodovia faz parte da concessão do Rodovias do Tietê, exceto nas conexões com as fábricas da Eucatex e da antiga Duratex.

Fábio Leite disse que tem tratado do assunto com a Artesp, agência que regula as rodovias paulistas, e que a revitalização da Eduardo Zucari faz parte desse programa. Ele afirmou que a manutenção precisa ser feita pela concessionária, como ocorreu na rodovia Domingos Sartori, que, segundo ele, foi motivo de reclamações da população no ano passado.