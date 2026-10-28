O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, afirmou nesta quarta-feira (28) que a Prefeitura não tem mais áreas disponíveis nos distritos industriais e que pediu ao governo do Estado a doação de dois terrenos para criar novos espaços para empresas. A declaração foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, em resposta à pergunta de um ouvinte.
Segundo o prefeito, desde 2025 a atual gestão destinou a empresas todas as áreas que existiam nos distritos industriais 1, 2, 3 e 4 e no Parque Tecnológico. Ele classificou a situação como "um bom problema", já que agora é preciso desenvolver novas áreas.
Os terrenos pedidos ao Estado ficam perto da região da Embraer. Um tem entre 250 mil e 300 mil metros quadrados, e o outro, de 50 mil a 60 mil metros quadrados. De acordo com o prefeito, uma das áreas seria usada para compensação ambiental, ligada aos programas de arborização do município, e a outra, para distribuir terrenos a empresas. A solicitação foi tratada na segunda-feira (26), em reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Além disso, o prefeito disse que enviou nesta semana um projeto de lei à Câmara Municipal. A proposta organiza zoneamentos e perímetros urbanos da cidade, para que a Prefeitura possa apresentar ao Estado novas regiões de Botucatu para instalação de parques tecnológicos. Ele contou que tratou do assunto na terça-feira (27), na reunião semanal com os vereadores.
Japão
O ouvinte também perguntou sobre a visita do prefeito ao consulado do Japão. Fábio Leite afirmou que o encontro foi positivo e funcionou como "um abridor de portas". Segundo ele, ainda não há empresa com CNPJ instalada em Botucatu em decorrência da visita, mas os contatos começaram.
O prefeito disse que, por meio do consulado, a cidade passa a ser apresentada a empresas japonesas que buscam o Brasil como opção de investimento, e que Botucatu agora faz parte dessa "prateleira de ofertas". Ele também agradeceu à comunidade japonesa de Botucatu, que ajudou a viabilizar a agenda.
Fonte: Bom Dia Criativa / Criativa FM