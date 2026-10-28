O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, afirmou nesta quarta-feira (28) que a Prefeitura não tem mais áreas disponíveis nos distritos industriais e que pediu ao governo do Estado a doação de dois terrenos para criar novos espaços para empresas. A declaração foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, em resposta à pergunta de um ouvinte.

Segundo o prefeito, desde 2025 a atual gestão destinou a empresas todas as áreas que existiam nos distritos industriais 1, 2, 3 e 4 e no Parque Tecnológico. Ele classificou a situação como "um bom problema", já que agora é preciso desenvolver novas áreas.

Os terrenos pedidos ao Estado ficam perto da região da Embraer. Um tem entre 250 mil e 300 mil metros quadrados, e o outro, de 50 mil a 60 mil metros quadrados. De acordo com o prefeito, uma das áreas seria usada para compensação ambiental, ligada aos programas de arborização do município, e a outra, para distribuir terrenos a empresas. A solicitação foi tratada na segunda-feira (26), em reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.