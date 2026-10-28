Botucatu deve receber um caminhão-pipa da Defesa Civil do Estado no próximo lote de equipamentos, segundo o prefeito da cidade. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, nesta quarta-feira (28).

De acordo com o prefeito, o coronel responsável pela Defesa Civil estadual sinalizou que, "muito provavelmente", o município será contemplado. O caminhão deve ajudar no combate a incêndios e na limpeza urbana.

A conversa aconteceu na segunda-feira (26), em São Paulo. Segundo o prefeito, ele foi à capital para uma reunião já marcada com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e aproveitou a viagem para falar com a Defesa Civil do Estado depois dos efeitos do temporal no fim de semana.