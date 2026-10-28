Botucatu deve receber um caminhão-pipa da Defesa Civil do Estado no próximo lote de equipamentos, segundo o prefeito da cidade. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, nesta quarta-feira (28).
De acordo com o prefeito, o coronel responsável pela Defesa Civil estadual sinalizou que, "muito provavelmente", o município será contemplado. O caminhão deve ajudar no combate a incêndios e na limpeza urbana.
A conversa aconteceu na segunda-feira (26), em São Paulo. Segundo o prefeito, ele foi à capital para uma reunião já marcada com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e aproveitou a viagem para falar com a Defesa Civil do Estado depois dos efeitos do temporal no fim de semana.
Dois assuntos estiveram na pauta: reportar a situação do município e da região e pedir apoio do Estado, além de saber como está a preparação do governo estadual para o período de chuvas de verão. O prefeito disse que a visita foi "muito boa".
Ele afirmou que o Estado montou um plano específico para as mudanças climáticas associadas ao El Niño, com variações de temperatura e de chuva. Segundo o prefeito, o governo estadual está oferecendo treinamento e informação às cidades, além de apoio com equipamentos.
Reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico
A reunião com o secretário Jorge Lima, também realizada na segunda, teve como objetivo dar continuidade à doação de áreas do Estado para a Prefeitura. Os terrenos devem receber empresas, distritos industriais e parques tecnológicos. O prefeito disse que a reunião aconteceu como previsto.
A entrevista foi ao ar no Bom Dia Criativo desta quarta-feira, 28 de outubro.