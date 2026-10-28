A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (27), um homem de 52 anos em São Manuel. Ele é acusado de ameaçar de morte a esposa durante o cumprimento de uma ordem judicial relacionada a uma medida protetiva.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para dar apoio a um oficial de justiça e constatou que o homem se recusava a deixar o imóvel, como determinado pela Justiça. Durante as conversas, ele teria ameaçado de morte a esposa e também ameaçado o oficial de justiça e o magistrado responsável pela decisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão. Como o homem resistiu à contenção, os policiais precisaram usar força física para imobilizá-lo e algemá-lo.