O Parque Tecnológico de Botucatu realiza no sábado, 31 de outubro, das 8h30 às 13h, o evento "Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam", da Rede Feminina. A iniciativa fecha uma série de ações voltadas às empreendedoras, feitas ao longo de outubro, e é a primeira edição da Rede.
As informações foram dadas pelas organizadoras Pamela Cavalari, que atua no Parque Tecnológico, e Pamela Cristina Campos Domingues, secretária executiva do Parque, em entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Criativa FM.
Por que o evento
Segundo as organizadoras, a Rede Feminina nasceu da necessidade de ter uma iniciativa voltada às mulheres empreendedoras dentro do Parque Tecnológico, que já promove ações para empreendedores em geral. Elas afirmam que há uma movimentação grande em Botucatu e na região em favor do fortalecimento do feminino e que a ideia é fortalecer também a mulher no empreendedorismo.
Programação do dia 31
• Oficina de defesa pessoal, com o professor Mauro Silva;
• Palestra sobre saúde da mulher, com o Dr. Marcos Guazelli;
• Palestra sobre inovação e a mulher na ciência, com Pamela Cavalari;
• Intervalo com coffee e momento de network entre as participantes;
• Roda de conversa, mediada por Patrícia Dias, do Ciesp, com mulheres de diferentes áreas: Giovana Kutrick (Bioativa), Ana Beatriz Witzler (ACEB), Juliana Rúgulo (HCFMB), Cíntia Ludovico (Faculdade de medicina) e Aline (Senac)
• Palestra com Milena Rosa sobre posicionamento e protagonismo feminino.
Também haverá sorteio e brindes.
Quem pode participar
O evento é gratuito. A organização pede 1 quilo de alimento para doação ao Fundo Social. É preciso se inscrever antes, pelo Instagram da Rede Feminina ou pelas redes sociais do Parque Tecnológico, porque o espaço tem número limitado de vagas. As inscrições seguem abertas até o dia do evento, enquanto houver vaga.
O foco é a mulher empreendedora, mas, segundo as organizadoras, homens que queiram participar também podem se inscrever. A expectativa é de público majoritariamente feminino.
Canal para mulheres
Segundo as organizadoras, a Rede Feminina também lança um canal para divulgar vagas de emprego, cursos de capacitação e eventos na cidade. A ideia é formar uma comunidade em que as mulheres troquem experiências, se apoiem e fortaleçam o comércio local, de modo que uma empreendedora possa contratar o serviço de outra, como arquiteta ou advogada. Elas dizem que mulheres de todos os segmentos, da indústria ao comércio, da academia à universidade, são bem-vindas, tanto as que já empreendem quanto as que querem começar.
Serviço
Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam (Rede Feminina)
Data: sábado, 31 de outubro de 2026
Horário: das 8h30 às 13h
Local: Parque Tecnológico de Botucatu: Rodovia Gastão Dal Farra, km7
Entrada: gratuita, com 1 kg de alimento para o Fundo Social
Inscrição: prévia, pelas redes sociais da Rede Feminina e do Parque Tecnológico