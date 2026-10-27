O Parque Tecnológico de Botucatu realiza no sábado, 31 de outubro, das 8h30 às 13h, o evento "Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam", da Rede Feminina. A iniciativa fecha uma série de ações voltadas às empreendedoras, feitas ao longo de outubro, e é a primeira edição da Rede.

As informações foram dadas pelas organizadoras Pamela Cavalari, que atua no Parque Tecnológico, e Pamela Cristina Campos Domingues, secretária executiva do Parque, em entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Criativa FM.

Por que o evento

Segundo as organizadoras, a Rede Feminina nasceu da necessidade de ter uma iniciativa voltada às mulheres empreendedoras dentro do Parque Tecnológico, que já promove ações para empreendedores em geral. Elas afirmam que há uma movimentação grande em Botucatu e na região em favor do fortalecimento do feminino e que a ideia é fortalecer também a mulher no empreendedorismo.