27 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
SAÚDE

Prefeitura abre inscrições para o Conselho Municipal de Saúde

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Inscrições para o Conselho de Saúde vão até 13 de novembro
Inscrições para o Conselho de Saúde vão até 13 de novembro

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu inscrições para interessados em integrar o Conselho Municipal de Saúde no biênio 2026–2028. O prazo começou em 26 de outubro e vai até 13 de novembro de 2026.

O Conselho é um espaço de participação da sociedade na elaboração, no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas de saúde. Segundo a Prefeitura, o órgão avalia os serviços oferecidos à população e ajuda a fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Por meio dele, representantes de diferentes segmentos da sociedade podem apresentar propostas, discutir demandas e acompanhar as ações da rede municipal de saúde. A administração afirma que a participação social também garante mais transparência na gestão dos recursos públicos e amplia o diálogo entre a população e o poder público.

Como participar

Os interessados devem consultar o edital do processo de candidatura, que traz os critérios de participação, os requisitos e a documentação necessária. O edital está no Diário Oficial: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODk1MTgy

Serviço

Inscrições para o Conselho Municipal de Saúde (biênio 2026–2028)

Prazo: de 26 de outubro a 13 de novembro de 2026

Edital: Diário Oficial

de botuca - De olho na notícia!

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários