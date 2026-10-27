A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu inscrições para interessados em integrar o Conselho Municipal de Saúde no biênio 2026–2028. O prazo começou em 26 de outubro e vai até 13 de novembro de 2026.

O Conselho é um espaço de participação da sociedade na elaboração, no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas de saúde. Segundo a Prefeitura, o órgão avalia os serviços oferecidos à população e ajuda a fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Por meio dele, representantes de diferentes segmentos da sociedade podem apresentar propostas, discutir demandas e acompanhar as ações da rede municipal de saúde. A administração afirma que a participação social também garante mais transparência na gestão dos recursos públicos e amplia o diálogo entre a população e o poder público.