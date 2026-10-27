27 de outubro de 2026
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ARBORIZAÇÃO

Botucatu Cidade Viva planta árvores em mais cinco ruas do Centro

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Botucatu Cidade Viva planta árvores em cinco ruas do Centro
Botucatu Cidade Viva planta árvores em cinco ruas do Centro

A Prefeitura de Botucatu dá continuidade ao programa Botucatu Cidade Viva nesta terça (27) e quarta-feira (28), com plantios de árvores em mais cinco trechos de ruas do Centro.

A ação faz parte do cronograma de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que avança aos poucos pela região central para ampliar a presença do verde. Os trechos desta etapa são:

• Rua Curuzu: do nº 182 ao nº 395;

• Rua Velho Cardoso: do nº 538 ao nº 8;

• Rua Siqueira Campos: do nº 222 ao nº 95;

• Rua Morais de Barros: do nº 450 ao nº 105;

• Rua Monsenhor Ferrari: do nº 296 ao nº 176.

Segundo a Prefeitura, os plantios são planejados conforme as características de cada local. A escolha das espécies considera o espaço disponível, as condições das calçadas e a presença de redes de infraestrutura, para favorecer o desenvolvimento das árvores.

Moradores podem participar

Moradores e comerciantes dos trechos atendidos podem aproveitar a passagem das equipes para pedir o plantio de uma árvore em frente ao imóvel. A administração destaca que a arborização amplia as áreas de sombra, ameniza as temperaturas, melhora o conforto térmico e valoriza a paisagem.

Sobre o programa

Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva reúne ações para ampliar e qualificar a arborização urbana. Segundo a Prefeitura, o programa já chegou a cerca de 4 mil mudas plantadas em ruas, praças, escolas e espaços públicos. A iniciativa inclui ainda microflorestas, pomares urbanos e o Arboriza Já, que permite à população solicitar o plantio de árvores em frente aos imóveis.

Quem quiser pedir uma árvore ou tirar dúvidas pode falar pelo WhatsApp (14) 98177-8527.

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