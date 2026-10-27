A Prefeitura de Botucatu dá continuidade ao programa Botucatu Cidade Viva nesta terça (27) e quarta-feira (28), com plantios de árvores em mais cinco trechos de ruas do Centro.

A ação faz parte do cronograma de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que avança aos poucos pela região central para ampliar a presença do verde. Os trechos desta etapa são:

• Rua Curuzu: do nº 182 ao nº 395;