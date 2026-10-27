A Prefeitura de Botucatu dá continuidade ao programa Botucatu Cidade Viva nesta terça (27) e quarta-feira (28), com plantios de árvores em mais cinco trechos de ruas do Centro.
A ação faz parte do cronograma de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que avança aos poucos pela região central para ampliar a presença do verde. Os trechos desta etapa são:
• Rua Curuzu: do nº 182 ao nº 395;
• Rua Velho Cardoso: do nº 538 ao nº 8;
• Rua Siqueira Campos: do nº 222 ao nº 95;
• Rua Morais de Barros: do nº 450 ao nº 105;
• Rua Monsenhor Ferrari: do nº 296 ao nº 176.
Segundo a Prefeitura, os plantios são planejados conforme as características de cada local. A escolha das espécies considera o espaço disponível, as condições das calçadas e a presença de redes de infraestrutura, para favorecer o desenvolvimento das árvores.
Moradores podem participar
Moradores e comerciantes dos trechos atendidos podem aproveitar a passagem das equipes para pedir o plantio de uma árvore em frente ao imóvel. A administração destaca que a arborização amplia as áreas de sombra, ameniza as temperaturas, melhora o conforto térmico e valoriza a paisagem.
Sobre o programa
Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva reúne ações para ampliar e qualificar a arborização urbana. Segundo a Prefeitura, o programa já chegou a cerca de 4 mil mudas plantadas em ruas, praças, escolas e espaços públicos. A iniciativa inclui ainda microflorestas, pomares urbanos e o Arboriza Já, que permite à população solicitar o plantio de árvores em frente aos imóveis.
Quem quiser pedir uma árvore ou tirar dúvidas pode falar pelo WhatsApp (14) 98177-8527.
de botuca - De olho na notícia!