O Censo Habitacional de Botucatu já tem 3.348 munícipes cadastrados, informou a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. A administração destaca o levantamento como instrumento essencial para conhecer a realidade da moradia na cidade e planejar as políticas públicas habitacionais.
Segundo a Prefeitura, quanto maior a participação, mais fiel será o retrato das diferentes realidades habitacionais do município. As informações coletadas ajudam o poder público a entender as condições de moradia, identificar necessidades e apoiar ações de interesse social.
A Prefeitura pede que toda a população participe, independentemente da condição atual de moradia, para que o diagnóstico seja consistente e esteja de acordo com as necessidades reais da cidade.
Como participar
Os munícipes podem acessar a plataforma oficial do Censo Habitacional em https://software.botucatu.sp.gov.br/censohabitacional/. A orientação é preencher as informações com atenção e manter os dados atualizados.
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