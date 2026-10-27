O Censo Habitacional de Botucatu já tem 3.348 munícipes cadastrados, informou a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. A administração destaca o levantamento como instrumento essencial para conhecer a realidade da moradia na cidade e planejar as políticas públicas habitacionais.

Segundo a Prefeitura, quanto maior a participação, mais fiel será o retrato das diferentes realidades habitacionais do município. As informações coletadas ajudam o poder público a entender as condições de moradia, identificar necessidades e apoiar ações de interesse social.

A Prefeitura pede que toda a população participe, independentemente da condição atual de moradia, para que o diagnóstico seja consistente e esteja de acordo com as necessidades reais da cidade.