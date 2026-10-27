O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu registrou 6.698 atendimentos entre janeiro e setembro de 2026, somando os serviços de intermediação de mão de obra e de Seguro-Desemprego, informou a Prefeitura. O PAT é um serviço gratuito que aproxima trabalhadores e empresas.
Na intermediação de mão de obra, foram 3.833 atendimentos nos nove primeiros meses do ano. Nesse período, o PAT disponibilizou 214 vagas de emprego e contribuiu para a colocação de 95 trabalhadores.
O posto capta vagas com as empresas e cadastra os trabalhadores interessados. Com base nas informações cadastradas, identifica oportunidades compatíveis com o perfil de cada um. Quando há uma vaga adequada, o trabalhador recebe uma carta de encaminhamento para participar do processo seletivo diretamente com a empresa.
O PAT não recebe currículos. Para usar o serviço, o trabalhador deve ir à unidade com a Carteira de Trabalho e um documento de identificação.
Seguro-Desemprego
De janeiro a setembro, foram 2.865 atendimentos relacionados ao Seguro-Desemprego: 1.334 requerimentos cadastrados e 1.531 procedimentos de acerto, usados para regularizar pendências e orientar os trabalhadores. O atendimento presencial orienta sobre os passos para pedir o benefício ou resolver situações que travam o requerimento.
Segundo a Prefeitura, o serviço também apoia o desenvolvimento econômico do município, ao aproximar a mão de obra disponível das necessidades de contratação das empresas.
Serviço
PAT de Botucatu
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h
Documentos: Carteira de Trabalho e documento de identificação
Gratuito
Local: Mercadão Municipal de Botucatu, Rua Rangel Pestana, s/n, Centro
Telefone: (14) 3815-8805
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