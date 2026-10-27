O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu registrou 6.698 atendimentos entre janeiro e setembro de 2026, somando os serviços de intermediação de mão de obra e de Seguro-Desemprego, informou a Prefeitura. O PAT é um serviço gratuito que aproxima trabalhadores e empresas.

Na intermediação de mão de obra, foram 3.833 atendimentos nos nove primeiros meses do ano. Nesse período, o PAT disponibilizou 214 vagas de emprego e contribuiu para a colocação de 95 trabalhadores.

O posto capta vagas com as empresas e cadastra os trabalhadores interessados. Com base nas informações cadastradas, identifica oportunidades compatíveis com o perfil de cada um. Quando há uma vaga adequada, o trabalhador recebe uma carta de encaminhamento para participar do processo seletivo diretamente com a empresa.