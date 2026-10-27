A Câmara Municipal de Botucatu aprovou três projetos de lei na sessão ordinária desta segunda-feira (26), a última de outubro. A pauta teve ainda requerimentos e indicações, com destaque para pedidos de emendas parlamentares.

Memorial da Música Caipira

O Projeto de Lei 124/2026, de autoria do prefeito Fábio Leite, autoriza a concessão de uso de um espaço público do Complexo Turístico Cultural do Memorial da Música Caipira. A proposta prevê um espaço gastronômico temático ou cultural, a manutenção do complexo e uma programação permanente de valorização da cultura caipira. A concessão será precedida de licitação e não terá caráter oneroso.

O vereador Ielo (PDT) havia pedido vista na semana anterior e, na sessão, pediu o adiamento da votação, o que foi rejeitado por sete dos onze vereadores. Segundo a Câmara, apenas Ielo e o vereador Abelardo votaram contra.