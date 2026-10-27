O Botucatu Futsal volta à quadra nesta terça-feira (27) pela Liga Paulista de Futsal 2026. A equipe recebe o Brutus Futsal, de Limeira, a partir das 19h, no Ginásio Paralímpico de Botucatu.

O Botucatu Futsal ocupa a quarta colocação, com 12 pontos em sete jogos. São quatro vitórias e três derrotas, com 31 gols marcados e 19 sofridos.

O Brutus aparece na oitava posição, com quatro pontos, resultado de uma vitória, um empate e cinco derrotas. O time de Limeira marcou 15 gols e sofreu 31 na competição.