O Botucatu Futsal volta à quadra nesta terça-feira (27) pela Liga Paulista de Futsal 2026. A equipe recebe o Brutus Futsal, de Limeira, a partir das 19h, no Ginásio Paralímpico de Botucatu.
O Botucatu Futsal ocupa a quarta colocação, com 12 pontos em sete jogos. São quatro vitórias e três derrotas, com 31 gols marcados e 19 sofridos.
O Brutus aparece na oitava posição, com quatro pontos, resultado de uma vitória, um empate e cinco derrotas. O time de Limeira marcou 15 gols e sofreu 31 na competição.
Jogando em casa, o Botucatu Futsal busca mais três pontos para seguir na disputa pelas primeiras colocações.
Transmissão ao vivo
A partida terá transmissão do canal Vamos Falar de Esportes, no YouTube.
Serviço
Botucatu Futsal x Brutus Futsal, de Limeira
Competição: Liga Paulista de Futsal 2026
Data: terça-feira, 27 de outubro
Horário: 19h
Local: Ginásio Paralímpico de Botucatu
Transmissão: canal Vamos Falar de Esportes, no YouTube
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