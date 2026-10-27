A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove no domingo, 1º de novembro, mais uma edição do Passeio Guiado. Desta vez, o roteiro é o Técnico-Científico, que apresenta aspectos da história, do patrimônio cultural, da ciência e da biodiversidade do município.
O percurso será no Distrito de Rubião Júnior, região que reúne referências históricas e científicas de Botucatu. Segundo a Prefeitura, os participantes vão conhecer como o desenvolvimento científico, a preservação do patrimônio e as características ambientais se ligam à formação e à identidade da cidade.
O passeio dura cerca de três horas e é feito a pé, com dificuldade de fácil a média. A concentração e a saída estão marcadas para as 8h, na Estação Ferroviária de Rubião Júnior, na Avenida Bento Lopes, 296-510, no Jardim Santo Inácio.
A atividade é gratuita e tem 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Quem quiser participar deve se inscrever antes pelo formulário no site da Prefeitura de Botucatu.
Orientações
A Secretaria de Turismo recomenda roupas leves, calçado adequado para caminhada, boné ou chapéu e repelente. Também é importante levar água e um lanche leve. Quem tiver câmera fotográfica ou binóculo pode levar. O passeio pode sofrer alterações conforme o clima.
Serviço
Passeio Guiado Técnico-Científico
Data: domingo, 1º de novembro de 2026
Horário: 8h
Saída: Estação Ferroviária de Rubião Júnior, Avenida Bento Lopes, 296-510, Jardim Santo Inácio
Duração: cerca de 3 horas
Dificuldade: fácil a média
Vagas: 20, com inscrição prévia
Participação: gratuita
Inscrições: https://www.botucatu.sp.gov.br/pagina/121/inscricoes-para-passeio-guiado/
Mais informações
Secretaria Municipal de Turismo, na Rua Benjamin Constant, 155, Vila Jahu. Telefones: (14) 3811-1490 e (14) 98164-6352. E-mail: turismo@botucatu.sp.gov.br.
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