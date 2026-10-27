A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove no domingo, 1º de novembro, mais uma edição do Passeio Guiado. Desta vez, o roteiro é o Técnico-Científico, que apresenta aspectos da história, do patrimônio cultural, da ciência e da biodiversidade do município.

O percurso será no Distrito de Rubião Júnior, região que reúne referências históricas e científicas de Botucatu. Segundo a Prefeitura, os participantes vão conhecer como o desenvolvimento científico, a preservação do patrimônio e as características ambientais se ligam à formação e à identidade da cidade.

O passeio dura cerca de três horas e é feito a pé, com dificuldade de fácil a média. A concentração e a saída estão marcadas para as 8h, na Estação Ferroviária de Rubião Júnior, na Avenida Bento Lopes, 296-510, no Jardim Santo Inácio.