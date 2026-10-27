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REGULARIZA

Regulariza Botucatu dá até 90% de desconto em juros e multas

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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O prazo de adesão foi prorrogado até 22 de dezembro de 2026.
O prazo de adesão foi prorrogado até 22 de dezembro de 2026.

A Prefeitura de Botucatu prorrogou até 22 de dezembro de 2026 o prazo de adesão ao Regulariza Botucatu, programa que oferece descontos de até 90% sobre juros e multas e parcelamento em até 60 vezes para quem tem débitos com o município.

O programa vale para pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, taxas e outros encargos municipais. Segundo a Prefeitura, as condições não estão disponíveis nas negociações convencionais.

Veja os descontos sobre juros e multas, conforme a forma de pagamento:

• À vista: 90% de desconto;

• Em 2 parcelas: 80%;

• Em 3 parcelas: 70%;

• De 4 a 16 parcelas: 50%;

• De 17 a 36 parcelas: 25%;

• De 37 a 60 parcelas: sem desconto sobre juros e multas.

Os descontos incidem apenas sobre juros e multas, conforme a legislação municipal. A parcela mínima é de R$ 80, e a primeira deve ser paga no momento da adesão.

Quem já tem parcelamento anterior também pode procurar a Prefeitura para avaliar a migração do acordo para as condições do programa, conforme as regras de cada caso.

A orientação da administração é não deixar a negociação para os últimos dias. Consultar os débitos com antecedência permite saber os valores, avaliar os descontos e escolher a forma de pagamento que cabe no orçamento. Segundo a Prefeitura, o programa também contribui para a recuperação de receitas municipais, que ajudam a manter serviços públicos e investimentos.

Como participar

Os interessados devem procurar a Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu, onde podem consultar pendências, tirar dúvidas e formalizar a negociação.

Serviço

Regulariza Botucatu

Prazo de adesão: até 22 de dezembro de 2026

Descontos: até 90% sobre juros e multas

Parcelamento: em até 60 vezes

Parcela mínima: R$ 80

Atendimento: Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu

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