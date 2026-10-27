A Prefeitura de Botucatu prorrogou até 22 de dezembro de 2026 o prazo de adesão ao Regulariza Botucatu, programa que oferece descontos de até 90% sobre juros e multas e parcelamento em até 60 vezes para quem tem débitos com o município.

O programa vale para pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, taxas e outros encargos municipais. Segundo a Prefeitura, as condições não estão disponíveis nas negociações convencionais.

Veja os descontos sobre juros e multas, conforme a forma de pagamento: