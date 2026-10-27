A Prefeitura de Botucatu prorrogou até 22 de dezembro de 2026 o prazo de adesão ao Regulariza Botucatu, programa que oferece descontos de até 90% sobre juros e multas e parcelamento em até 60 vezes para quem tem débitos com o município.
O programa vale para pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, taxas e outros encargos municipais. Segundo a Prefeitura, as condições não estão disponíveis nas negociações convencionais.
Veja os descontos sobre juros e multas, conforme a forma de pagamento:
• À vista: 90% de desconto;
• Em 2 parcelas: 80%;
• Em 3 parcelas: 70%;
• De 4 a 16 parcelas: 50%;
• De 17 a 36 parcelas: 25%;
• De 37 a 60 parcelas: sem desconto sobre juros e multas.
Os descontos incidem apenas sobre juros e multas, conforme a legislação municipal. A parcela mínima é de R$ 80, e a primeira deve ser paga no momento da adesão.
Quem já tem parcelamento anterior também pode procurar a Prefeitura para avaliar a migração do acordo para as condições do programa, conforme as regras de cada caso.
A orientação da administração é não deixar a negociação para os últimos dias. Consultar os débitos com antecedência permite saber os valores, avaliar os descontos e escolher a forma de pagamento que cabe no orçamento. Segundo a Prefeitura, o programa também contribui para a recuperação de receitas municipais, que ajudam a manter serviços públicos e investimentos.
Como participar
Os interessados devem procurar a Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu, onde podem consultar pendências, tirar dúvidas e formalizar a negociação.
Serviço
Regulariza Botucatu
Prazo de adesão: até 22 de dezembro de 2026
Descontos: até 90% sobre juros e multas
Parcelamento: em até 60 vezes
Parcela mínima: R$ 80
Atendimento: Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu
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