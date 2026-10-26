A terça-feira (27) em Botucatu deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para o dia.

As temperaturas variam entre a mínima de 12°C, na madrugada, e a máxima de 22°C. A umidade do ar fica entre 61% e 90%. O vento sopra de sudeste, a 17 km/h, com rajadas que podem chegar a 44 km/h.

O índice ultravioleta pode chegar a 5, classificado como moderado. O sol nasce às 5h32 e se põe às 18h23. À noite, o céu segue com muitas nuvens.