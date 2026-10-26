A Prefeitura de Botucatu abriu nesta segunda-feira (26), a partir das 12h, as inscrições para empresas interessadas em participar da Praça de Alimentação do Natal Encantado 2026. O prazo vai até as 23h59 do dia 6 de novembro, e as inscrições são feitas somente pela internet. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O Natal Encantado será realizado na Praça Rubião Júnior, de 28 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027, das 18h às 23h. A Prefeitura afirma que a praça de alimentação dá ao setor a chance de ampliar a visibilidade dos negócios em um dos principais eventos do calendário natalino da cidade.

Quem pode participar