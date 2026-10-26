A Prefeitura de Botucatu abriu nesta segunda-feira (26), a partir das 12h, as inscrições para empresas interessadas em participar da Praça de Alimentação do Natal Encantado 2026. O prazo vai até as 23h59 do dia 6 de novembro, e as inscrições são feitas somente pela internet. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
O Natal Encantado será realizado na Praça Rubião Júnior, de 28 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027, das 18h às 23h. A Prefeitura afirma que a praça de alimentação dá ao setor a chance de ampliar a visibilidade dos negócios em um dos principais eventos do calendário natalino da cidade.
Quem pode participar
Segundo o Edital de Chamamento Público nº 008/2026, podem se inscrever pessoas jurídicas que queiram vender alimentos e bebidas em tendas, trailers e food trucks. As categorias previstas são comidas, doces, porções, lanches, espetinhos, pipocas, bebidas, cachorros-quentes, churros e crepes.
Vagas e seleção
O edital prevê espaços de acordo com a capacidade da área da praça de alimentação. Do total, 80% serão para empresas de Botucatu e 20% para empresas de outros municípios.
Se o número de inscrições habilitadas passar das vagas disponíveis, a seleção será feita por sorteio, em data e horário que a Secretaria vai divulgar.
Os participantes precisam cumprir os requisitos do edital, como apresentar a documentação exigida, informar os produtos que serão vendidos e adequar as estruturas às normas de segurança e funcionamento. Os pontos de venda também devem ter decoração de Natal, respeitando a identidade visual do evento.
Como se inscrever
O interessado deve preencher um formulário eletrônico no site da Prefeitura. É preciso informar os dados do responsável e da empresa, apresentar os documentos, indicar a categoria pretendida e dar informações sobre cardápio, preços e equipamentos usados.
O edital foi publicado em 23 de outubro e retificado nesta segunda-feira. A Prefeitura recomenda consultar a versão retificada antes de preencher o formulário.
Serviço
Inscrições: de 26 de outubro, a partir das 12h, até 6 de novembro de 2026, às 23h59.
Formulário: botucatu.sp.gov.br/pagina/102/praca-de-alimentacao-natal
Edital nº 008/2026 e versão retificada: botucatu.sp.gov.br/licitacao/detalhe/129
Evento: Natal Encantado 2026, na Praça Rubião Júnior, de 28 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027, das 18h às 23h.
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