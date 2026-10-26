A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran), aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), solução do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com isso, os proprietários de veículos poderão receber pelo celular as notificações de infrações de trânsito de competência municipal.
As notificações chegam pelo aplicativo CNH do Brasil. Segundo a Prefeitura, quem aderir ao sistema pode ter desconto de até 40% no pagamento da multa, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação federal.
Como funciona
Para usar o benefício, o proprietário precisa aderir ao SNE pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Depois da adesão, as notificações disponíveis no sistema podem ser consultadas por via eletrônica. O sistema mostra os detalhes da autuação, os prazos e os valores, diretamente no celular, o que reduz a necessidade de documentos em papel.
Passo a passo
O aplicativo CNH do Brasil é gratuito e está disponível para smartphones. O acesso é feito com a conta Gov.br. Depois, o usuário deve procurar a opção "Infrações" e, em seguida, "Por veículo" ou "Por infrator", conforme o caso. Segundo a Prefeitura, a adesão ao SNE é gratuita para o cidadão.
Mais informações sobre o sistema estão no site do governo federal: gov.br/prf/pt-br/assuntos/sistema-de-notificacao-eletronica-sne.
Atendimento presencial
O Posto de Atendimento de Multas de Trânsito da Semutran funciona nos dias úteis, das 7h30 às 17h, na Rua Tiradentes, no Terminal Rodoviário. O telefone é (14) 3811-1529, e o e-mail, multas.semutran@botucatu.sp.gov.br.
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