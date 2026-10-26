A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran), aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), solução do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com isso, os proprietários de veículos poderão receber pelo celular as notificações de infrações de trânsito de competência municipal.

As notificações chegam pelo aplicativo CNH do Brasil. Segundo a Prefeitura, quem aderir ao sistema pode ter desconto de até 40% no pagamento da multa, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação federal.

Como funciona