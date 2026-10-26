A Prefeitura de Botucatu registrou 2.941 solicitações pelo portal de Processos Digitais até 15 de outubro, quase 3 mil pedidos feitos pela internet. No total, a administração contabilizou 4.399 atendimentos por diferentes canais no período, segundo a própria Prefeitura.
Pela plataforma, o cidadão pode abrir pedidos, acompanhar o andamento e consultar informações sem precisar ir até o setor responsável. A Prefeitura afirma que a ferramenta faz parte do processo de transformação digital do município, que busca reduzir a burocracia, facilitar a comunicação com a população e ampliar a transparência no acompanhamento das demandas.
O que dá para pedir
O portal aceita solicitações de infraestrutura urbana, zeladoria, proteção animal e procedimentos administrativos e tributários. Entre os assuntos registrados estão a emissão de guias do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), a atualização do responsável pelo IPTU, a regularização de pagamentos, a emissão de certidões municipais, pedidos de licença sanitária e solicitações de manutenção urbana, como tapa-buraco e iluminação pública.
Como usar
O acesso é pelo portal oficial da Prefeitura, em www.botucatu.sp.gov.br, ou diretamente pela plataforma de Processos Digitais, em servicos.digital-botucatu.sp.gov.br. Depois, basta procurar o serviço, conferir as orientações, preencher os dados e anexar os documentos, quando forem exigidos. Ao concluir o envio, é importante guardar o número do protocolo e o código de acesso para acompanhar o pedido. A plataforma funciona no celular e no computador, e as exigências variam conforme o serviço.
Se o setor pedir mais informações sobre o protocolo, o solicitante deve enviá-las pelo próprio portal. A situação de cada pedido deve ser consultada individualmente, conforme as características e os prazos do serviço.
Se não achar o serviço
Quem não encontrar o serviço ou tiver dúvidas sobre como fazer o pedido deve procurar a Ouvidoria Municipal, que informa o canal adequado e o setor responsável. A Prefeitura recomenda reunir as informações sobre o caso e, quando houver, o número do protocolo anterior antes de registrar a manifestação. A Ouvidoria pode ser acessada pelos canais oficiais da Prefeitura.
Por dentro da Prefeitura
Segundo a administração, a digitalização também avança nos procedimentos internos, para facilitar a tramitação de informações, reduzir o uso de documentos físicos e tornar os fluxos mais ágeis.
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