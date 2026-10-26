A Prefeitura de Botucatu registrou 2.941 solicitações pelo portal de Processos Digitais até 15 de outubro, quase 3 mil pedidos feitos pela internet. No total, a administração contabilizou 4.399 atendimentos por diferentes canais no período, segundo a própria Prefeitura.

Pela plataforma, o cidadão pode abrir pedidos, acompanhar o andamento e consultar informações sem precisar ir até o setor responsável. A Prefeitura afirma que a ferramenta faz parte do processo de transformação digital do município, que busca reduzir a burocracia, facilitar a comunicação com a população e ampliar a transparência no acompanhamento das demandas.

O que dá para pedir