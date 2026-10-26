Botucatu tem hoje 25 hortas escolares e 24 hortas urbanas e periurbanas, segundo a Prefeitura. As ações, que levam a produção de alimentos para dentro da sala de aula, são desenvolvidas pelas secretarias municipais de Agricultura e de Educação e têm como objetivo aproximar as crianças da alimentação saudável e do cuidado com o meio ambiente.
Nas escolas, os estudantes acompanham o ciclo do alimento: preparam o solo, plantam as mudas, veem as plantas crescerem e participam da colheita. De acordo com a Prefeitura, as hortas funcionam como uma sala de aula a céu aberto e permitem aprender na prática sobre os cuidados com o solo, a importância da água e o tempo de desenvolvimento de cada planta. As atividades também estimulam a curiosidade, o trabalho coletivo e o contato com a natureza.
Experiências nas escolas
A administração cita exemplos da rede municipal. No CEI Silvio de Souza, no Jardim Cambuí, as crianças participaram do plantio de hortaliças. Na EMEF Angelino de Oliveira, as ações de cultivo foram feitas pela Secretaria de Agricultura, com apoio da Educação. No CEI Professora Azize Fadel, a experiência chegou à colheita. O CEI Horeste Spadotto, o CEI Mareli dos Santos e a EMEFEI Raul Todres também participam do trabalho.
Hortas urbanas
Fora das escolas, as hortas urbanas e periurbanas fazem parte da política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e são reguladas pela Lei Municipal nº 6.790/2025. Segundo a Prefeitura, elas ajudam a aproveitar espaços, a produzir alimentos e a incentivar práticas agrícolas sustentáveis, além de servir como espaços de convivência, troca de conhecimentos e participação da comunidade.
Série
A reportagem é a quinta da série "Do Campo à Mesa: conheça a rede que alimenta Botucatu", iniciada pela Prefeitura no Dia Mundial da Alimentação. Os textos anteriores abordaram a alimentação escolar, a agricultura familiar e o trabalho do Banco de Alimentos.
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