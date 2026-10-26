Botucatu tem hoje 25 hortas escolares e 24 hortas urbanas e periurbanas, segundo a Prefeitura. As ações, que levam a produção de alimentos para dentro da sala de aula, são desenvolvidas pelas secretarias municipais de Agricultura e de Educação e têm como objetivo aproximar as crianças da alimentação saudável e do cuidado com o meio ambiente.

Nas escolas, os estudantes acompanham o ciclo do alimento: preparam o solo, plantam as mudas, veem as plantas crescerem e participam da colheita. De acordo com a Prefeitura, as hortas funcionam como uma sala de aula a céu aberto e permitem aprender na prática sobre os cuidados com o solo, a importância da água e o tempo de desenvolvimento de cada planta. As atividades também estimulam a curiosidade, o trabalho coletivo e o contato com a natureza.

Experiências nas escolas