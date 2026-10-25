Uma árvore caiu na praça em frente ao Hospital Unimed (Misericórdia), no Centro de Botucatu, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. A praça é a Isabel Arruda.

A queda faz parte de uma série de ocorrências provocadas pelo temporal. A Defesa Civil registrou 71 atendimentos até o balanço divulgado neste domingo (25), entre quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas. Em emergências, o telefone da Defesa Civil é 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193. [CONFIRMAR balanço atualizado]