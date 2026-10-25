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CHUVAS EM BOTUCATU

Chuva derruba árvore na Praça Isabel Arruda, em Botucatu

Por Redação | de botuca
| Tempo de leitura: < 1 min
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Chuva derruba árvore em praça do Centro de Botucatu
Chuva derruba árvore em praça do Centro de Botucatu

Uma árvore caiu na praça em frente ao Hospital Unimed (Misericórdia), no Centro de Botucatu, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. A praça é a Isabel Arruda. 

A queda faz parte de uma série de ocorrências provocadas pelo temporal. A Defesa Civil registrou 71 atendimentos até o balanço divulgado neste domingo (25), entre quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas. Em emergências, o telefone da Defesa Civil é 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193. [CONFIRMAR balanço atualizado]

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