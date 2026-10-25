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ELEIÇÕES 2026

Eleitor joga urna ao chão e é detido em Fortaleza

Por Redação | Polícia Federal e TRE-CE
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Urna eletrônica danificada em seção de Fortaleza, no Ceará.
Urna eletrônica danificada em seção de Fortaleza, no Ceará.

Um eleitor foi detido neste domingo (25), no segundo turno das eleições, depois de jogar uma urna eletrônica ao chão durante a votação em uma seção da Escola Adalberto Studart Filho, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza (CE).

De acordo com a Polícia Federal, o episódio começou após um desentendimento envolvendo a esposa do suspeito, que está grávida, e a prioridade de atendimento na fila. A PF afirma que o homem se exaltou com os mesários e com a presidente da seção, tentou virar a mesa e, em seguida, jogou a urna no chão.

Segundo a PF, foi necessário usar algemas para conter o homem, que resistiu à abordagem policial.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou que o equipamento foi substituído e que a votação foi normalizada. A mídia da urna danificada foi transferida para a nova máquina, o que preserva os dados já registrados.

A depredação de urna eletrônica é crime eleitoral. Conforme o artigo 339 do Código Eleitoral, a pena pode ser de dois a seis anos de reclusão, além de multa.

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