Um eleitor foi detido neste domingo (25), no segundo turno das eleições, depois de jogar uma urna eletrônica ao chão durante a votação em uma seção da Escola Adalberto Studart Filho, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza (CE).

De acordo com a Polícia Federal, o episódio começou após um desentendimento envolvendo a esposa do suspeito, que está grávida, e a prioridade de atendimento na fila. A PF afirma que o homem se exaltou com os mesários e com a presidente da seção, tentou virar a mesa e, em seguida, jogou a urna no chão.

Segundo a PF, foi necessário usar algemas para conter o homem, que resistiu à abordagem policial.