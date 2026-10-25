25 de outubro de 2026
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CHUVAS EM BOTUCATU

Vídeo: Condutora tem veículo arrastado por correnteza na Indiana

Por Redação | Defesa Civil de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo é retirado de rio após ser arrastado pela correnteza na região da Indiana.
Veículo é retirado de rio após ser arrastado pela correnteza na região da Indiana.

O Núcleo de Proteção e Defesa Civil da região da Indiana atuou, nesse domingo 25, no apoio ao socorro de uma condutora que tentou atravessar um rio e teve o veículo arrastado pela força da correnteza, em Botucatu. A ocorrência foi registrada em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade.

Segundo a Defesa Civil, com a rápida mobilização e o apoio de moradores, foi possível retirar o veículo e prestar auxílio à condutora, que não sofreu ferimentos.

Em imagens da ocorrência, um trator aparece puxando o veículo, que estava parcialmente submerso, com a ajuda de um homem que segura uma corrente. 

A Defesa Civil reforça que ninguém deve tentar atravessar rios ou trechos alagados em períodos de chuva intensa, pois a força da correnteza pode colocar vidas em risco. Em emergência, o telefone da Defesa Civil é 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193.

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