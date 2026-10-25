O Núcleo de Proteção e Defesa Civil da região da Indiana atuou, nesse domingo 25, no apoio ao socorro de uma condutora que tentou atravessar um rio e teve o veículo arrastado pela força da correnteza, em Botucatu. A ocorrência foi registrada em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade.

Segundo a Defesa Civil, com a rápida mobilização e o apoio de moradores, foi possível retirar o veículo e prestar auxílio à condutora, que não sofreu ferimentos.

Em imagens da ocorrência, um trator aparece puxando o veículo, que estava parcialmente submerso, com a ajuda de um homem que segura uma corrente.

