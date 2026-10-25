A 26ª Zona Eleitoral de Botucatu informou, na tarde deste domingo (25), que foi necessário substituir cinco urnas eletrônicas em locais de votação do município durante o segundo turno.
De acordo com o cartório eleitoral, as trocas ocorreram nas seguintes seções:
Fundação Casa: seção 351
Escola João Maria: seção 214
Escola Luiz Tácito: seções 232 e 376
Colégio La Salle: seção 119
O cartório não informou o motivo das substituições nem o horário em que cada troca foi feita.
Segundo a nota, as equipes da Justiça Eleitoral seguem acompanhando a votação e adotando as providências necessárias para garantir a continuidade do processo eleitoral. Novas informações poderão ser divulgadas conforme a atualização das ocorrências.
Mais cedo, o chefe do cartório, Igor Ignacio, informou que uma urna da Escola Luiz Tácito havia sido substituída por dano causado pela chuva.
A votação do segundo turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.