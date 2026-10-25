25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Justiça Eleitoral substitui cinco urnas em Botucatu no 2º turno

Por Redação | 26ª Zona Eleitoral de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A 26ª Zona Eleitoral de Botucatu informou, na tarde deste domingo (25), que foi necessário substituir cinco urnas eletrônicas em locais de votação do município durante o segundo turno.

De acordo com o cartório eleitoral, as trocas ocorreram nas seguintes seções:

Fundação Casa: seção 351

Escola João Maria: seção 214

Escola Luiz Tácito: seções 232 e 376

Colégio La Salle: seção 119

O cartório não informou o motivo das substituições nem o horário em que cada troca foi feita. 

Segundo a nota, as equipes da Justiça Eleitoral seguem acompanhando a votação e adotando as providências necessárias para garantir a continuidade do processo eleitoral. Novas informações poderão ser divulgadas conforme a atualização das ocorrências.

Mais cedo, o chefe do cartório, Igor Ignacio, informou que uma urna da Escola Luiz Tácito havia sido substituída por dano causado pela chuva. 

A votação do segundo turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.

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