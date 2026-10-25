O prefeito de Botucatu, Fabio Leite, afirmou neste domingo (25), dia do segundo turno, que a eleição de dois ex-prefeitos da cidade, um para a Câmara dos Deputados e outro para a Assembleia Legislativa, é um resultado expressivo, raro entre cidades do porte de Botucatu, e que pode refletir no futuro do município. Em entrevista ele citou João Cury, eleito deputado federal, e Pardini, eleito deputado estadual.

Segundo Fabio Leite, a representação no âmbito federal e no estadual pode contribuir com a cidade. O prefeito disse que, provavelmente dentro de uma semana, deve se reunir oficialmente com os dois para entregar documentos com pedidos para os próximos anos. Ele afirmou que os temas já são tratados há bastante tempo e que as obras de infraestrutura, como as de drenagem, podem contar com a ajuda dos parlamentares.

Votação de Botucatu

O prefeito afirmou que, no primeiro turno, o governador Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo, teve em Botucatu média de votos maior que a obtida no estado. Segundo ele, o mesmo ocorreu com os senadores Derrite e André do Prado, eleitos pelo estado. "Botucatu deu o seu recado nas urnas", disse.