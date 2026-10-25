O prefeito de Botucatu, Fabio Leite, afirmou neste domingo (25) que a madrugada foi de "bastante trabalho" para as equipes municipais, após o temporal que atingiu a cidade na noite de sábado (24). Em entrevista a Rádio Criativa FM e ao de botuca, ele disse que o vento e a chuva pegaram todo o território do município, da área rural ao centro.

Segundo o prefeito, a chuva começou por volta das 21h ou 22h, com vento muito forte, o que explica os destelhamentos atendidos durante a madrugada. Depois do vento, veio uma pancada de chuva acentuada, que se prolongou por muito tempo. Por volta de 1h30 ou 2h, ele percorreu a região da avenida Mário Rodrigues Torres, no sentido do Jardim Aeroporto, e dos bairros Santa Mônica e 24 de Maio, onde havia queda de árvore e falta de energia, e a chuva ainda era forte.

Uma vítima

Fabio Leite informou que houve apenas uma vítima, um motociclista com ferimentos leves, que foi atendido prontamente. Segundo ele, o caso ocorreu perto do Atacadão, onde caiu uma torre.