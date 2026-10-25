O prefeito de Botucatu, Fabio Leite, afirmou neste domingo (25) que a madrugada foi de "bastante trabalho" para as equipes municipais, após o temporal que atingiu a cidade na noite de sábado (24). Em entrevista a Rádio Criativa FM e ao de botuca, ele disse que o vento e a chuva pegaram todo o território do município, da área rural ao centro.
Segundo o prefeito, a chuva começou por volta das 21h ou 22h, com vento muito forte, o que explica os destelhamentos atendidos durante a madrugada. Depois do vento, veio uma pancada de chuva acentuada, que se prolongou por muito tempo. Por volta de 1h30 ou 2h, ele percorreu a região da avenida Mário Rodrigues Torres, no sentido do Jardim Aeroporto, e dos bairros Santa Mônica e 24 de Maio, onde havia queda de árvore e falta de energia, e a chuva ainda era forte.
Uma vítima
Fabio Leite informou que houve apenas uma vítima, um motociclista com ferimentos leves, que foi atendido prontamente. Segundo ele, o caso ocorreu perto do Atacadão, onde caiu uma torre.
Ocorrências pontuais
O prefeito afirmou que a cidade não teve ocorrências sistêmicas, como transbordamentos que aconteciam em pontos como o Lava-Pés e a rodoviária. Segundo ele, as quedas de árvores, de fiação, os destelhamentos e as inundações foram pontuais, embora espalhados pela cidade.
Energia elétrica
O maior volume de ocorrências, segundo o prefeito, foi a falta de energia. Quando o vendaval terminou e a chuva começou, cerca de 14% da cidade estava sem fornecimento. Ele disse que a CPFL, que integra o grupo de defesa civil, ampliou as equipes, com reforço de outras regiões do estado. Às 6h30 deste domingo, em nova postagem, o índice já havia caído para 1% da cidade, distribuído em bairros.
Plano de contingência
Fabio Leite afirmou que a Comissão da Defesa Civil, formada por todas as secretarias municipais e liderada pela Defesa Civil, fica de prontidão 24 horas por dia. O plano de contingência, segundo ele, é montado durante os 365 dias do ano. Ele disse que o cartório eleitoral e o juiz eleitoral perguntaram na semana passada se havia plano de contingência para as eleições. O prefeito agradeceu às equipes e à CPFL.
Até o balanço divulgado neste domingo, a Defesa Civil havia registrado 71 atendimentos.
Confira a entrevista abaixo: