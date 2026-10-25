A votação do segundo turno em Botucatu transcorre com tranquilidade e sem filas na manhã deste domingo (25), segundo o juiz eleitoral Marcos Vinícius Bachiega. Em entrevista ao de botuca, ele afirmou que a chuva forte e o vento que atingiram a cidade causaram estragos, mas sem danos importantes nos locais de votação.

De acordo com o juiz, o cartório eleitoral já havia preparado um plano de contingência para a possibilidade de chuvas fortes. A distribuição das urnas foi feita no sábado (24), e a preparação, segundo ele, ocorreu "na mais perfeita organização".



Bachiega informou que foi necessário fazer ajustes pontuais. Na Escola Luiz Tácito, duas salas foram trocadas de lugar por causa de água acumulada no piso. O juiz disse que percorre as demais escolas e que o cartório já resolveu as questões mais preocupantes no início da votação.

