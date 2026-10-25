A votação do segundo turno em Botucatu transcorre com tranquilidade e sem filas na manhã deste domingo (25), segundo o juiz eleitoral Marcos Vinícius Bachiega. Em entrevista ao de botuca, ele afirmou que a chuva forte e o vento que atingiram a cidade causaram estragos, mas sem danos importantes nos locais de votação.
De acordo com o juiz, o cartório eleitoral já havia preparado um plano de contingência para a possibilidade de chuvas fortes. A distribuição das urnas foi feita no sábado (24), e a preparação, segundo ele, ocorreu "na mais perfeita organização".
Bachiega informou que foi necessário fazer ajustes pontuais. Na Escola Luiz Tácito, duas salas foram trocadas de lugar por causa de água acumulada no piso. O juiz disse que percorre as demais escolas e que o cartório já resolveu as questões mais preocupantes no início da votação.
Segundo o magistrado, não há registro de falta de energia nas seções eleitorais nesta manhã. As urnas, afirmou, estão todas conectadas e com carga plena. Cerca de 14% da cidade ficou sem energia durante a madrugada, mas o serviço foi restabelecido por uma mobilização da Prefeitura, da Defesa Civil e da CPFL, que o juiz elogiou. "Nós, da Justiça Eleitoral, temos muito a agradecer", disse.
Para o restante do dia, ele disse que a previsão meteorológica não indica grandes preocupações e que a expectativa é de que a votação siga tranquila até as 17h, quando começa a apuração.
Primeiro turno
Ao comentar o primeiro turno, o juiz afirmou que a votação teve características diferentes, com filas maiores por causa do número de candidatos e de cargos em disputa. Segundo ele, uma chuva forte atingiu a cidade no fim da tarde de votação, mas a apuração foi bem realizada, sem intercorrências.
A votação do segundo turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.