A Defesa Civil de Botucatu registrou 71 atendimentos provocados pelas fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o município desde a noite de sábado (24), segundo balanço divulgado neste domingo (25).

De acordo com o órgão, as ocorrências envolvem quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas e danos em vias públicas. Na noite de sábado, até as 23h03, haviam sido registrados 19 chamados.

As equipes seguem mobilizadas no atendimento à população, na avaliação de riscos e no apoio a outros órgãos municipais, informou a Defesa Civil. A Prefeitura afirma que Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e secretarias atuam de forma integrada.