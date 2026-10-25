A Defesa Civil de Botucatu registrou 71 atendimentos provocados pelas fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o município desde a noite de sábado (24), segundo balanço divulgado neste domingo (25).
De acordo com o órgão, as ocorrências envolvem quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas e danos em vias públicas. Na noite de sábado, até as 23h03, haviam sido registrados 19 chamados.
As equipes seguem mobilizadas no atendimento à população, na avaliação de riscos e no apoio a outros órgãos municipais, informou a Defesa Civil. A Prefeitura afirma que Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e secretarias atuam de forma integrada.
Árvores e lama
Equipes trabalham na retirada de árvores que caíram e na limpeza de vias. Na avenida Dante Delmanto, uma grande quantidade de terra e lama tomou a pista, e uma equipe da Defesa Civil está mobilizada para a limpeza.
Energia elétrica
De acordo com o prefeito Fabio Leite, cerca de 14% da cidade estava sem energia entre a meia-noite e a 1h deste domingo. Na manhã de domingo, menos de 1% seguia sem energia, segundo a CPFL, que reforçou as equipes durante a madrugada. A empresa informou que alguns trechos ainda estão desligados por causa de estruturas danificadas, como postes quebrados.
Escolas e votação
O chefe do Cartório Eleitoral da 26ª Zona, Igor Ignacio, informou que escolas que abrigam seções eleitorais foram atingidas. Duas seções foram transferidas de sala por causa de alagamento, e uma urna foi substituída. Outras escolas tiveram danos na cobertura e nos telhados. O delegado seccional, Lourenço Talamonte Neto, afirmou que a votação transcorre sem ocorrências ligadas à eleição.
A CPFL informou que não há previsão de desligamento de energia em seções eleitorais.
Orientações
A Prefeitura pede que a população mantenha a calma, evite áreas de risco e não se aproxime de fios elétricos caídos. Em emergências, os contatos são a Defesa Civil, pelo 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Previsão
O domingo (25) em Botucatu deve ser de tempo nublado e chuva forte durante o dia. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 99%, com volume previsto de 56,6 mm. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para.
As temperaturas ficam entre a mínima de 18°C e a máxima de 24°C. A umidade do ar varia de 85% a 99%, e o vento sopra de oés-noroeste, a 10 km/h. O sol nasce às 5h34 e se põe às 18h22.
O Climatempo mantém um alerta de risco de tempo severo para SC, PR, MS, SP e Sul de MG, válido até as 23h59 deste domingo. Entre os riscos estão ventania acima de 90 km/h, granizo e grande volume de chuva em pouco tempo. Vale acompanhar os avisos da Defesa Civil.
Fonte: Climatempo