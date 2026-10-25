A avenida Dante Delmanto, em Botucatu, ficou coberta por terra e lama neste domingo (25), em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a noite de sábado (24).
Segundo apuração da reportagem, a terra veio de uma área que pertence a uma empresa da cidade. Uma equipe da Defesa Civil já está mobilizada no local para fazer a limpeza.
Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região, onde o piso fica escorregadio por causa da lama.
O temporal de sábado causou dezenas de ocorrências até as 23h03, segundo a Defesa Civil, entre destelhamentos, quedas de árvores e danos à rede elétrica. Em emergências, o telefone da Defesa Civil é o 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193.