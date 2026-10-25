A avenida Dante Delmanto, em Botucatu, ficou coberta por terra e lama neste domingo (25), em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a noite de sábado (24).

Segundo apuração da reportagem, a terra veio de uma área que pertence a uma empresa da cidade. Uma equipe da Defesa Civil já está mobilizada no local para fazer a limpeza.

Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região, onde o piso fica escorregadio por causa da lama.