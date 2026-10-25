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CHUVAS EM BOTUCATU

Terra invade avenida Dante Delmanto, em Botucatu, após chuvas

Por Redação | Redação / Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Terra cobre a avenida Dante Delmanto, em Botucatu
Terra cobre a avenida Dante Delmanto, em Botucatu

A avenida Dante Delmanto, em Botucatu, ficou coberta por terra e lama neste domingo (25), em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a noite de sábado (24). 

Segundo apuração da reportagem, a terra veio de uma área que pertence a uma empresa da cidade. Uma equipe da Defesa Civil já está mobilizada no local para fazer a limpeza. 

Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região, onde o piso fica escorregadio por causa da lama.

O temporal de sábado causou dezenas de ocorrências até as 23h03, segundo a Defesa Civil, entre destelhamentos, quedas de árvores e danos à rede elétrica. Em emergências, o telefone da Defesa Civil é o 199, e o do Corpo de Bombeiros, 193.

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