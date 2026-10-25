O temporal que atingiu Botucatu na noite de sábado (24) afetou escolas que recebem seções eleitorais no segundo turno. De acordo com informações do chefe do Cartório Eleitoral da 26ª Zona, Igor Ignacio, afirmou que a Escola Luiz Tácito Virginio dos Santos, no Jardim Flamboyant, foi uma das mais atingidas.

Segundo ele, duas seções eleitorais da escola ficaram alagadas, com infiltração de água pela laje, e precisaram ser transferidas para outras salas. Uma urna eletrônica foi substituída porque foi danificada.

Ignacio informou que a equipe também foi à Escola Unifac, onde a sala molhou e foi avaliado se houve problema com a urna, e à Escola Sartori, onde também houve problemas que, segundo ele, já estavam sendo resolvidos.