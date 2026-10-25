Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24), e os efeitos se estenderam pela madrugada deste domingo (25). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.

Na manhã deste domingo, menos de 1% dos clientes de Botucatu seguia sem energia, informou a CPFL à reportagem. Na madrugada, de acordo com informações divulgadas pelo prefeito Fabio Leite em seu perfil no Instagram, entre a meia-noite e a 1h, cerca de 14% da cidade estava sem energia elétrica.

Segundo a empresa, as equipes trabalharam durante a madrugada, com reforço no quadro de colaboradores, e continuarão atuando ao longo do domingo. A CPFL informou que alguns trechos seguem desligados por causa de estruturas danificadas, como poste quebrado, e que busca resolver a situação o quanto antes. "Durante a madrugada nossa objetivo foi atender todas as unidades críticas, como Sabesp, hospitais e escolas" informou Marcos Graciano.