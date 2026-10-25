Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.

A reportagem apurou que a região do Jardim Paraíso ficou sem energia elétrica e que uma torre caiu em um supermercado da região.

De acordo com informações divulgadas pelo prefeito Fabio Leite, em seu perfil no Instagram, entre a meia-noite e a 1h deste domingo (25), cerca de 14% da cidade estava sem energia elétrica. Ele informou que equipes da CPFL trabalham, com reforço no quadro de colaboradores, para restabelecer o serviço o mais rápido possível.