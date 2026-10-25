25 de outubro de 2026
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TEMPORAL

Temporal deixa 14% de Botucatu sem energia, diz prefeito

Por Redação | Fábio Leite
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Fogueral
Parte da cidade sem energia elétrica durante o temporal
Parte da cidade sem energia elétrica durante o temporal

Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.

A reportagem apurou que a região do Jardim Paraíso ficou sem energia elétrica e que uma torre caiu em um supermercado da região. 

De acordo com informações divulgadas pelo prefeito Fabio Leite, em seu perfil no Instagram, entre a meia-noite e a 1h deste domingo (25), cerca de 14% da cidade estava sem energia elétrica. Ele informou que equipes da CPFL trabalham, com reforço no quadro de colaboradores, para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Segundo apuração da reportagem, a região da rodoviária não registrou alagamento até o momento.

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e as secretarias municipais atuam de forma integrada para atender às ocorrências, minimizar riscos e prestar assistência à população, informou a Prefeitura.

A administração pediu que a população mantenha a calma, evite áreas de risco e não se aproxime de fios elétricos caídos. Em caso de emergência, o contato é com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A Prefeitura informou que segue monitorando a situação.

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