O orçamento de Botucatu para 2027 prevê R$ 996.263.686,69 e foi tema de audiência pública na Câmara Municipal na noite de sexta-feira (23). O Projeto de Lei nº 127/2026, enviado pela Prefeitura, estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano e está em análise pelos vereadores.

Segundo a Câmara, o processo deve ocorrer até o fim deste ano, e os valores podem ser alterados durante a tramitação.



Educação e Saúde concentram as maiores fatias, que somam R$ 490 milhões, cerca de 49,2% do total. Veja a previsão por área:

