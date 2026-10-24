O orçamento de Botucatu para 2027 prevê R$ 996.263.686,69 e foi tema de audiência pública na Câmara Municipal na noite de sexta-feira (23). O Projeto de Lei nº 127/2026, enviado pela Prefeitura, estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano e está em análise pelos vereadores.
Segundo a Câmara, o processo deve ocorrer até o fim deste ano, e os valores podem ser alterados durante a tramitação.
Educação e Saúde concentram as maiores fatias, que somam R$ 490 milhões, cerca de 49,2% do total. Veja a previsão por área:
- Educação: R$ 275 milhões
- Saúde: R$ 215 milhões
- Administração: R$ 120,18 milhões
- Previdência Social: R$ 87,51 milhões
- Urbanismo: R$ 71,11 milhões
- Saneamento: R$ 60,09 milhões
- Assistência Social: R$ 36,88 milhões
- Segurança Pública: R$ 18,2 milhões
O projeto também prevê recursos para outras áreas, como Cultura, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, Transporte, Turismo e Habitação, cujos valores não foram detalhados pela Câmara.
Emendas dos vereadores
O texto também trata das emendas impositivas, que são recursos indicados pelos vereadores ao orçamento. O limite é de 1,2% da Receita Corrente Líquida. Para os 11 vereadores, o total é de R$ 797.454,00, e cada um pode apresentar até 13 emendas. Ao menos 50% desse valor deve ser aplicado em ações e serviços públicos de Saúde.
A audiência
A audiência foi aberta pelo presidente da Câmara, Cula (MDB), e teve o relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Zé Fernandes (PSDB), à mesa. Participaram técnicos da Secretaria da Fazenda: o secretário Luís Guilherme Galerani, a secretária adjunta Tácita Mendonça, o diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Econômica, Leonardo Gêa Amaral, e a supervisora de Orçamento, Ana Maria Peixoto Fontes Vicensotto. Os vereadores Carlos Trigo (MDB), Nuno Garcia (PODE), Thiago Padovan (PSD) e Welinton Japa (MDB) também estiveram presentes.
A Câmara informou que a população pôde acompanhar a proposta e apresentar perguntas e sugestões antes da conclusão da análise. A página da Câmara não traz data de votação.