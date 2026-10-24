Os eleitores de Botucatu votam no mesmo local do primeiro turno no domingo (25). A informação é do chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, Igor Ignacio, que respondeu ao de botuca sobre as mudanças de locais de votação que foram muito divulgadas em outras regiões do país.

Segundo ele, não houve nenhuma alteração de local de votação na jurisdição do cartório, que reúne Botucatu, Pardinho e Itatinga.

Houve apenas pequenos ajustes dentro de algumas escolas. Quando a Justiça Eleitoral percebeu que uma seção poderia ficar mais bem posicionada para garantir acessibilidade, a sala de aula usada para a votação foi trocada. Segundo ele, a mudança foi comunicada aos eleitores.