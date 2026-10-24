"Não votei no primeiro turno. Posso votar no segundo?" A pergunta é comum entre os eleitores, e a resposta, de modo geral, é sim. É o que afirma o chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, que reúne Botucatu, Pardinho e Itatinga, Igor Ignacio, em entrevista ao de botuca.

Segundo ele, não há impedimento para quem faltou ao primeiro turno votar neste domingo (25). Pelo contrário: a Justiça Eleitoral faz um chamado para que todos compareçam, porque cada voto importa.

Igor explica, porém, que há uma exceção. Muitas vezes, o eleitor diz que não votou no primeiro turno, mas também deixou de votar em outras eleições, e acaba com o título cancelado. Nesse caso, não é possível votar. Por isso, na dúvida, a orientação é fazer uma consulta ao cartório ou ao site do TSE antes de ir à seção.