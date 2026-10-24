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ELEIÇÕES 2026

Vídeo: Não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

Por Redação | Cartório da 26ª Zona Eleitoral e TSE
| Tempo de leitura: 1 min
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de botuca
Chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, Igor Ignacio.
Chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, Igor Ignacio.

"Não votei no primeiro turno. Posso votar no segundo?" A pergunta é comum entre os eleitores, e a resposta, de modo geral, é sim. É o que afirma o chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, que reúne Botucatu, Pardinho e Itatinga, Igor Ignacio, em entrevista ao de botuca.

Segundo ele, não há impedimento para quem faltou ao primeiro turno votar neste domingo (25). Pelo contrário: a Justiça Eleitoral faz um chamado para que todos compareçam, porque cada voto importa.

Igor explica, porém, que há uma exceção. Muitas vezes, o eleitor diz que não votou no primeiro turno, mas também deixou de votar em outras eleições, e acaba com o título cancelado. Nesse caso, não é possível votar. Por isso, na dúvida, a orientação é fazer uma consulta ao cartório ou ao site do TSE antes de ir à seção.

O cancelamento ocorre quando o eleitor falta a três eleições consecutivas sem justificar a ausência nem pagar a multa. Para essa contagem, cada turno vale como uma eleição. Quem não votou no primeiro turno e não justificou tem até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a situação, pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral (Título Net), no site do TSE, ou no cartório eleitoral. A multa é de R$ 3,51 por turno não justificado.

No primeiro turno, 25.320 dos 111.048 eleitores aptos de Botucatu não compareceram, uma abstenção de 22,80%.

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