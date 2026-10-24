Camiseta de candidato, santinho no chão, carro com adesivo: o que pode e o que não pode no dia da votação? O chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, que reúne Botucatu, Pardinho e Itatinga, Igor Ignacio, explicou ao de botuca as regras para o segundo turno, neste domingo (25).

Segundo ele, o mais importante é que o eleitor chegue à seção eleitoral com total isenção. Por isso, a partir das 22h deste sábado (24), toda e qualquer propaganda eleitoral fica proibida.

Igor alerta que candidatos e apoiadores não devem espalhar santinhos pelas ruas, porque há muitas câmeras de vigilância na cidade, que registram essas ações. Carros adesivados parados no entorno das escolas também não são permitidos, segundo o chefe do cartório.