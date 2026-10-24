O segundo turno das Eleições 2026 será neste domingo (25), e a votação deve ser mais rápida do que no primeiro turno. É o que afirma o chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, que reúne Botucatu, Pardinho e Itatinga, Igor Ignacio, que conversou com o de botuca e passou orientações aos eleitores.

Segundo ele, os mesários chegam às seções eleitorais às 7h e ligam as urnas eletrônicas. O processo de votação começa às 8h, quando os eleitores passam a entrar nas seções.

A principal recomendação é levar um documento oficial com foto, físico ou digital, para ter acesso à seção. Igor lembra que o e-Título também é documento válido para votar.