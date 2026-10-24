Botucatu recebe hoje, sábado (24), a 18ª Festa da Tainha, a partir das 18h, no Daruma Eventos, na Rodovia Gastão Dal Farra, no Jardim Aeroporto. A festa é promovida pelo Rotary Club de Botucatu-Norte e da Afrape.
O cardápio tem tainha assada, arroz, farofa, maionese e molho vinagrete. As bebidas são vendidas à parte. A animação fica por conta da banda Tiamate.
O convite custa R$ 180 e vale para duas pessoas adultas e uma criança. A venda é feita em estabelecimentos do comércio de Botucatu e pelo WhatsApp (14) 98141-2702. O cartaz de divulgação indica pagamento via Pix e informa que a entrada com bebida é proibida.
Toda a arrecadação será destinada a ações comunitárias do Rotary Club de Botucatu-Norte, a programas internacionais da Fundação Rotária e a projetos da Associação Fraternal Pelicano (Afrape). A entidade atua na redução da vulnerabilidade social em Botucatu, com apoio socioemocional, reforço escolar, capacitação profissional e atividades culturais.