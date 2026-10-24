A Justiça Desportiva revogou, por unanimidade, a liminar que permitia à atleta Tifanny Abreu jogar pelo Osasco nas competições da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Com a decisão, anunciada nesta sexta-feira (23), ela não pode atuar na Superliga Feminina.

Tifanny, de 41 anos, joga a Superliga desde 2017 e está na sexta temporada pelo Osasco. Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro havia suspendido a determinação da CBV e liberado a atleta para os jogos contra o Praia Clube, pela Supercopa, e contra o Brasília, na estreia da Superliga.

Em agosto, a CBV anunciou que passaria a adotar a política de elegibilidade do Comitê Olímpico Internacional (COI) para atletas transgênero na categoria feminina. Pela regra, as jogadoras precisam apresentar teste genético negativo para o gene SRY, associado ao desenvolvimento sexual masculino.