Um gambá foi resgatado de dentro de um carro na noite de quinta-feira (22), em Botucatu. O animal havia procurado abrigo no veículo, que estava estacionado na garagem de uma casa no Parque Residencial Nazaré, na região leste da cidade.

A moradora percebeu a presença do bicho e acionou o Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal (GCM). A equipe foi até o local, fez o resgate com segurança e, em seguida, soltou o gambá em um ambiente adequado.

Segundo a VAS, os gambás são animais silvestres bem adaptados à área urbana, onde encontram alimento e abrigo. A Vigilância lembra que eles são importantes para o equilíbrio ambiental e devem ser respeitados e protegidos.