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Gambá é resgatado de dentro de carro em Botucatu

Por Redação | Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Gambá é resgatado de dentro de carro em Botucatu
Gambá é resgatado de dentro de carro em Botucatu

Um gambá foi resgatado de dentro de um carro na noite de quinta-feira (22), em Botucatu. O animal havia procurado abrigo no veículo, que estava estacionado na garagem de uma casa no Parque Residencial Nazaré, na região leste da cidade.

A moradora percebeu a presença do bicho e acionou o Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal (GCM). A equipe foi até o local, fez o resgate com segurança e, em seguida, soltou o gambá em um ambiente adequado.

Segundo a VAS, os gambás são animais silvestres bem adaptados à área urbana, onde encontram alimento e abrigo. A Vigilância lembra que eles são importantes para o equilíbrio ambiental e devem ser respeitados e protegidos.

O Plantão Noturno atende ocorrências com animais silvestres em situação de risco, inclusive à noite e de madrugada.

Como acionar a VAS:
- De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h: (14) 3811-1609.
- Após o horário comercial, aos fins de semana e feriados: 153 (Guarda Civil Municipal).

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