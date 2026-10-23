O sábado (24) em Botucatu deve começar com sol e muitas nuvens, mas a chuva volta a partir da tarde. Segundo o Climatempo, há 84% de chance de pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume previsto de cerca de 8 mm.

As temperaturas variam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C. A umidade do ar fica entre 71% e 98%, e o vento sopra de noroeste, fraco, a 6 km/h. O sol nasce às 5h35 e se põe às 18h21.

Para o domingo (25), a previsão é de tempo nublado e chuva forte ao longo do dia, com acumulado estimado em 56,6 mm e 99% de chance de precipitação. A mínima fica em 18°C e a máxima em 24°C.