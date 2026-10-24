A Prefeitura de Botucatu, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), reagendou a nebulização costal contra a dengue no Jardim Brasil para segunda (26) e terça-feira (27), a partir das 8h30.

A ação estava prevista para quinta (22) e sexta-feira (23), mas foi suspensa por causa da instabilidade do tempo. Segundo a VAS, a chuva e o vento forte podem comprometer a aplicação do inseticida e reduzir a eficácia do procedimento. Se houver chuva ou vento forte na nova programação, a ação poderá ser reagendada de novo.

A nebulização é uma das estratégias de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O inseticida é aplicado por equipamentos portáteis, com o objetivo de eliminar mosquitos adultos, inclusive os que possam estar infectados.