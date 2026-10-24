A Prefeitura de Botucatu, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), reagendou a nebulização costal contra a dengue no Jardim Brasil para segunda (26) e terça-feira (27), a partir das 8h30.
A ação estava prevista para quinta (22) e sexta-feira (23), mas foi suspensa por causa da instabilidade do tempo. Segundo a VAS, a chuva e o vento forte podem comprometer a aplicação do inseticida e reduzir a eficácia do procedimento. Se houver chuva ou vento forte na nova programação, a ação poderá ser reagendada de novo.
A nebulização é uma das estratégias de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O inseticida é aplicado por equipamentos portáteis, com o objetivo de eliminar mosquitos adultos, inclusive os que possam estar infectados.
A VAS orienta os moradores a seguir estes cuidados durante a passagem das equipes:
- Deixar portas, janelas e cortinas abertas, para que o inseticida alcance os ambientes;
- Cobrir ou guardar alimentos, utensílios de cozinha e objetos de uso pessoal;
- Retirar os recipientes de água e comida dos animais de estimação e manter os animais fora do imóvel, na calçada, durante a aplicação;
- Recolher roupas dos varais e retirar ou levantar roupas de cama e toalhas de mesa.
Depois da aplicação, é recomendado aguardar pelo menos 30 minutos antes de voltar ao interior da casa. Nos imóveis com pessoas acamadas, com dificuldade de locomoção ou com animais que não possam sair, a orientação é mantê-los em um único cômodo fechado durante a aplicação e por pelo menos 30 minutos depois.
A Prefeitura lembra que a nebulização não substitui os cuidados para eliminar os criadouros. Um levantamento da VAS feito neste mês de outubro apontou que 85% dos criadouros estão dentro dos imóveis. A orientação é manter quintais limpos, verificar calhas e ralos, vedar caixas-d'água e eliminar recipientes que acumulem água. Apesar da queda dos casos de dengue em 2026, o mosquito continua presente na cidade.
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