O Parque Tecnológico Botucatu recebe, em 31 de outubro, a Rede Feminina: Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam. O encontro será das 8h30 às 13h, com uma programação voltada à conexão, ao conhecimento e ao fortalecimento do protagonismo feminino.
A iniciativa foi criada para aproximar mulheres de diferentes áreas, incentivar a capacitação e estimular novas parcerias. "Criamos essa iniciativa para aproximar mulheres de diferentes áreas, incentivar a capacitação, fortalecer o empreendedorismo e estimular novas conexões. A Rede Feminina é, acima de tudo, um convite para caminharmos juntas, fortalecendo umas às outras e transformando conexões em oportunidades", afirma Pâmela Cavallari, organizadora e uma das idealizadoras do evento.
Os temas incluem empreendedorismo, inovação, saúde da mulher, defesa pessoal e liderança. A programação prevê:
- Oficina de defesa pessoal e autonomia feminina, com Mauro Silva, professor de jiu-jitsu da escola Aliados Brazilian Jiu-Jitsu;
- Palestra sobre saúde da mulher, com o médico mastologista, ginecologista e obstetra Marcus Guazzelli;
- Conversa sobre inovação e mulheres na ciência, com Pâmela Cavallari, do Parque Tecnológico Botucatu, mestre em Energia na Agricultura e doutoranda em Engenharia Agrícola;
- Roda de conversa sobre empreendedorismo feminino e seus desafios, mediada por Patrícia Dias, diretora do Ciesp, com Juliana Rugolo, da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), Cyntia Ludovico Martins, da FMVZ/Unesp, Aline Boaventura, do Senac Botucatu, Ana Beatriz Witzler Cervi, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB) e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Botucatu (CMEC), e Giovanna Cotrick, da Bioativa;
- Palestra sobre protagonismo feminino, com Milena Rosa Lozano, mentora do Programa SP Produz.
As inscrições são feitas pelo Sympla. O evento é gratuito, e o ingresso é solidário: cada participante doa 1 kg de alimento não perecível no dia, destinado ao Fundo Social. São 190 vagas, e os participantes recebem certificado.
Serviço
- Evento: Rede Feminina: Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam
- Data: 31 de outubro de 2026, das 8h30 às 13h
- Local: Parque Tecnológico Botucatu, Rodovia Gastão Dal Farra, s/n, Jardim Aeroporto
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/rede-feminina/3579868?share_id=copiarlink
- Ingresso solidário: 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social
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