O Parque Tecnológico Botucatu recebe, em 31 de outubro, a Rede Feminina: Mulheres que Inovam, Empreendem e Transformam. O encontro será das 8h30 às 13h, com uma programação voltada à conexão, ao conhecimento e ao fortalecimento do protagonismo feminino.

A iniciativa foi criada para aproximar mulheres de diferentes áreas, incentivar a capacitação e estimular novas parcerias. "Criamos essa iniciativa para aproximar mulheres de diferentes áreas, incentivar a capacitação, fortalecer o empreendedorismo e estimular novas conexões. A Rede Feminina é, acima de tudo, um convite para caminharmos juntas, fortalecendo umas às outras e transformando conexões em oportunidades", afirma Pâmela Cavallari, organizadora e uma das idealizadoras do evento.

Os temas incluem empreendedorismo, inovação, saúde da mulher, defesa pessoal e liderança. A programação prevê: