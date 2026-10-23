Botucatu está em situação de alerta para a dengue, segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de outubro. A pesquisa da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) encontrou larvas do mosquito em 1,2% dos imóveis pesquisados. Pelos parâmetros do Ministério da Saúde, índices abaixo de 1% são satisfatórios, entre 1% e 3,9% indicam alerta, e a partir de 4% há risco elevado de transmissão de dengue, chikungunya e zika.

O levantamento também mostrou que 85% dos criadouros encontrados estão em recipientes e estruturas dentro dos próprios imóveis, como calhas que acumulam água, caixas-d'água mal vedadas, brinquedos esquecidos no quintal, garrafas e potes em locais descobertos. Segundo a VAS, boa parte desses locais pode ser eliminada com limpeza, organização e manutenção.

Os casos de dengue caíram em 2026. A cidade registra, até o momento, 72 casos confirmados da doença, número bem menor que o de 2024 e 2025, que somaram quase 18 mil casos. Mesmo assim, a Vigilância alerta que o mosquito continua encontrando condições de se reproduzir, e que a chegada dos meses mais quentes e chuvosos favorece a proliferação.