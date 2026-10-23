Botucatu tem, nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), uma programação cultural com lançamento literário, apresentação musical, exposição de cerâmica, espetáculo teatral e oficinas de gestão cultural. As atividades são abertas ao público, e algumas pedem inscrição prévia ou retirada de ingresso.
Sexta-feira (23) – Sextou na Pina
A Pinacoteca Fórum das Artes tem horário estendido, das 8h30 às 21h, com visitação às exposições em cartaz e atividades culturais. O endereço é Rua General Telles, 1040, Centro. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.
- 18h às 21h – Lançamento da Coletânea Literária ABL 2026, da Academia Botucatuense de Letras, com poesias, contos, crônicas, ensaios e canções. A programação inclui mesa-redonda sobre criação coletiva, sessão de autógrafos e leitura dramática de trechos da obra.
- 19h às 20h – Apresentação do coral Camminando e Cantando, na Semana da Cultura Italiana. A realização é do Centro Brasil Itália, que consta no calendário oficial do município pela Lei 6.787.
Sábado (24) – Pinacoteca Fórum das Artes
- 9h às 11h – Oficina "Gestão Cultural e Sustentabilidade"
- 11h às 13h – Oficina "Captação de Recursos e Elaboração de Projetos"
As oficinas da Incubadora de Grupos Artísticos são gratuitas e voltadas a artistas, grupos, coletivos e produtores culturais. É preciso fazer inscrição prévia, em https://forms.gle/oQvYUhhGej58taEv6. A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, pelo Circuito CultSP, com produção da APAA.
- 11h – Abertura da exposição "Cerâmica: Diálogos com a Cultura Japonesa", da artista Delsa Nagata, com obras inspiradas na arte e na cultura do Japão e temas como ancestralidade, memória, identidade e pertencimento. A mostra fica em cartaz até 6 de dezembro. Visitação: quartas e quintas, das 8h30 às 17h; sextas, das 8h30 às 21h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h. A entrada é gratuita.
Sábado (24) – Teatro Municipal
- 20h – Espetáculo "Saudade", da companhia Os Geraldos, que volta a Botucatu depois de dois anos. A montagem fala de memórias, afetos e vínculos, em uma narrativa ambientada no interior brasileiro. O Teatro Municipal fica na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, Centro. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes, sujeita à disponibilidade. A classificação é de 12 anos. A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, pelo Circuito CultSP, com produção da APAA.
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