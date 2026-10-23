- 11h – Abertura da exposição "Cerâmica: Diálogos com a Cultura Japonesa", da artista Delsa Nagata, com obras inspiradas na arte e na cultura do Japão e temas como ancestralidade, memória, identidade e pertencimento. A mostra fica em cartaz até 6 de dezembro. Visitação: quartas e quintas, das 8h30 às 17h; sextas, das 8h30 às 21h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h. A entrada é gratuita.

Sábado (24) – Teatro Municipal

- 20h – Espetáculo "Saudade", da companhia Os Geraldos, que volta a Botucatu depois de dois anos. A montagem fala de memórias, afetos e vínculos, em uma narrativa ambientada no interior brasileiro. O Teatro Municipal fica na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, Centro. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes, sujeita à disponibilidade. A classificação é de 12 anos. A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, pelo Circuito CultSP, com produção da APAA.