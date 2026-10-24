Botucatu concluiu a participação no Curso Introdutório de Segurança Viária do Programa PRaVida, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), por meio da Escola Pública de Trânsito. O curso busca fortalecer conhecimentos e estratégias voltadas à segurança no trânsito.

O programa tem apoio da Bloomberg Philanthropies, da Initiative for Global Road Safety e do WRI Brasil. Segundo a Prefeitura, 61 municípios paulistas participaram da formação.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SEMUTRAN) também tem equipes em capacitação em outras quatro áreas: vias seguras, educação para o trânsito, fiscalização e condução de viaturas de emergência. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é ampliar o conhecimento técnico dos servidores e aprimorar os procedimentos de trabalho em ações de prevenção, educação, fiscalização e organização da circulação.