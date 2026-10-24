Botucatu terá um fim de semana de muito futebol, nos dias 24 e 25 de outubro, com jogos do Campeonato de Futebol Amador A-55, da Copa Revelação de Futebol Menores e a final do Campeonato de Futebol Sub-18, em diferentes campos da cidade.

A decisão do Sub-18 será no domingo (25), às 8h30, no campo da Vila Maria, entre Monte Mor e Beira Rio.

Veja a programação do sábado (24):