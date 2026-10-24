Botucatu terá um fim de semana de muito futebol, nos dias 24 e 25 de outubro, com jogos do Campeonato de Futebol Amador A-55, da Copa Revelação de Futebol Menores e a final do Campeonato de Futebol Sub-18, em diferentes campos da cidade.
A decisão do Sub-18 será no domingo (25), às 8h30, no campo da Vila Maria, entre Monte Mor e Beira Rio.
Veja a programação do sábado (24):
Complexo Esportivo "Lourival Antônio Prearo" – Campeonato Amador A-55
- 8h – Jardim Peabiru x Master Cruzeiro
- 10h – 10 de Abril x BAC
Estádio Municipal João Roberto Pilan – Copa Revelação
- 8h – CT Tilico x Tiger Academy (final do sub-11 social)
- 9h – Tropa do Esporte x Gambá FC (final do sub-13 social)
- 10h – Azzurra x Gambá FC (semifinal do sub-15 social)
- 11h – Missão Impossível x RB Palestra/Cachoeirinha (semifinal do sub-15 social)
- 14h – Euro Soccer x Areiópolis (semifinal do sub-13 regional)
- 15h – Pardinho x Monte Mor (semifinal do sub-13 regional)
Campo do Complexo Esportivo Heróis do Araguaia – Copa Revelação
- 8h – RB Palestra/Cachoeirinha x Projeto Botucatu FTS (semifinal do feminino)
- 9h – CT Tilico x SESI (semifinal do feminino)
- 10h – Grêmio Itatinga x Beira Rio (semifinal do sub-15 regional)
- 11h – São Manuel x Monte Mor (semifinal do sub-15 regional)
Domingo (25)
- 8h30 – Monte Mor x Beira Rio – final do Campeonato de Futebol Sub-18, no campo da Vila Maria