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ESPORTES

Copa Cidade de Futsal tem seis jogos nesta sexta em Botucatu

Por Redação | de botuca
| Tempo de leitura: 1 min
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Quadra de ginásio municipal de Botucatu.
Quadra de ginásio municipal de Botucatu.

A Copa Cidade de Futsal tem seis partidas nesta sexta-feira (23), em dois ginásios de Botucatu. A rodada inclui duas partidas das oitavas de final da Série Prata e jogos da Série Ouro, com início às 19h15.

No Ginásio do Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, a programação é a seguinte:
- 19h15 – Marajoara x Bons Ares (oitavas de final da Série Prata)
- 20h15 – Gueto x Quitanda do Zezinho (Série Ouro)
- 21h15 – C4-B x Tesouros do Mangue (Série Ouro)

No Ginásio Paralímpico Professor Osni Bertotti Leme, os jogos são:
- 19h15 – Real Quebrada x Meia Boca JR (oitavas de final da Série Prata)
- 20h15 – Phenix x Confiança/1º de Maio (Série Ouro)
- 21h15 – C4 x Bio Esporte

Os confrontos eliminatórios da Série Prata valem vaga na próxima fase da competição.

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