A Copa Cidade de Futsal tem seis partidas nesta sexta-feira (23), em dois ginásios de Botucatu. A rodada inclui duas partidas das oitavas de final da Série Prata e jogos da Série Ouro, com início às 19h15.

No Ginásio do Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, a programação é a seguinte:

- 19h15 – Marajoara x Bons Ares (oitavas de final da Série Prata)

- 20h15 – Gueto x Quitanda do Zezinho (Série Ouro)

- 21h15 – C4-B x Tesouros do Mangue (Série Ouro)

No Ginásio Paralímpico Professor Osni Bertotti Leme, os jogos são:

- 19h15 – Real Quebrada x Meia Boca JR (oitavas de final da Série Prata)

- 20h15 – Phenix x Confiança/1º de Maio (Série Ouro)

- 21h15 – C4 x Bio Esporte