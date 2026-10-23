A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, abre na segunda-feira (26) as inscrições para interessados em participar da Praça de Alimentação do Natal Encantado 2026.

Os cadastros podem ser feitos até 6 de novembro e são destinados a pessoas jurídicas que queiram vender alimentos e bebidas durante a programação do evento. Quem tiver interesse deve consultar o edital de chamamento público, que traz os critérios de participação, a documentação necessária e os procedimentos de inscrição.

O Natal Encantado será realizado de 28 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027. A Prefeitura afirma que a iniciativa busca ampliar as opções gastronômicas para o público e valorizar os negócios locais em um período de grande movimento na cidade.