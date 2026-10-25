Depois de uma semana de forte polêmica, a Câmara Municipal de Botucatu volta ao Plenário na segunda-feira (26), às 19h, com uma pauta considerada mais tranquila, de projetos mais simples e comuns. Será a última sessão ordinária de outubro, na Praça Comendador Emílio Peduti, 112, no Centro. A sessão é aberta ao público.
Na sessão anterior, na segunda (19), os vereadores aprovaram, por 7 votos a 3, o reajuste dos próprios salários, de R$ 5,8 mil para R$ 10,6 mil, aumento de mais de 80%, com valores que só valem a partir da próxima legislatura, em 2029. Também estava na pauta o aumento do número de cadeiras da Câmara, de 11 para 17, mas o projeto foi retirado antes da votação.
Agora, a Ordem do Dia tem três projetos de lei. O primeiro é o PL 124/2026, do prefeito Fábio Leite, que autoriza a concessão de uso de um espaço público do Complexo Turístico Cultural do Memorial da Música Caipira. O vereador Ielo (PDT) pediu vista na sessão anterior, e a matéria volta à votação.
O segundo é o PL 106/2026, do vereador Lelo Pagani (PSDB), que estabelece regras para a divulgação antecipada de intervenções temporárias que possam afetar a mobilidade urbana ou a prestação de serviços públicos. O projeto foi adiado na semana passada a pedido do próprio autor.
O terceiro é o PL 130/2026, do presidente da Câmara, vereador Cula (MDB), e dos vereadores Valmir Reis (PP) e Nuno Garcia (PODE), que propõe declarar de utilidade pública a Sociedade Espírita Irmão Iafifi Raman. A votação também foi adiada na semana passada, a pedido do presidente.
No Pequeno Expediente, os vereadores analisam mais de 25 proposituras, entre requerimentos, moções e indicações. Os temas incluem infraestrutura, zeladoria, educação, fazenda, transporte, segurança, meio ambiente, turismo e esporte. No Grande Expediente, os parlamentares podem usar a Tribuna para tratar de temas de interesse público.
A sessão tem transmissão ao vivo pelo site da Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook e pela TV Câmara Botucatu, no canal 31.3 da TV aberta e no canal 2 da Claro/NET.