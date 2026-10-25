Depois de uma semana de forte polêmica, a Câmara Municipal de Botucatu volta ao Plenário na segunda-feira (26), às 19h, com uma pauta considerada mais tranquila, de projetos mais simples e comuns. Será a última sessão ordinária de outubro, na Praça Comendador Emílio Peduti, 112, no Centro. A sessão é aberta ao público.

Na sessão anterior, na segunda (19), os vereadores aprovaram, por 7 votos a 3, o reajuste dos próprios salários, de R$ 5,8 mil para R$ 10,6 mil, aumento de mais de 80%, com valores que só valem a partir da próxima legislatura, em 2029. Também estava na pauta o aumento do número de cadeiras da Câmara, de 11 para 17, mas o projeto foi retirado antes da votação.

Agora, a Ordem do Dia tem três projetos de lei. O primeiro é o PL 124/2026, do prefeito Fábio Leite, que autoriza a concessão de uso de um espaço público do Complexo Turístico Cultural do Memorial da Música Caipira. O vereador Ielo (PDT) pediu vista na sessão anterior, e a matéria volta à votação.