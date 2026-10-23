A campanha Vitrine Rosa, da Prefeitura de Botucatu, segue até 29 de outubro com exames de Papanicolau e agendamento de mamografias em diferentes pontos da cidade. A ação faz parte do Outubro Rosa e busca facilitar o diagnóstico precoce dos cânceres do colo do útero e de mama.

O atendimento acontece em espaços públicos e estabelecimentos comerciais, para que as mulheres possam fazer a prevenção durante a rotina. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a participação na Praça do Bosque tem sido positiva.

Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23), a equipe do Programa IST/HIV/AIDS também participa da campanha. Nos dois dias, são oferecidos testes rápidos de HIV e sífilis, distribuição de preservativos e orientações sobre saúde sexual e reprodutiva.