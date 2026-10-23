A campanha Vitrine Rosa, da Prefeitura de Botucatu, segue até 29 de outubro com exames de Papanicolau e agendamento de mamografias em diferentes pontos da cidade. A ação faz parte do Outubro Rosa e busca facilitar o diagnóstico precoce dos cânceres do colo do útero e de mama.
O atendimento acontece em espaços públicos e estabelecimentos comerciais, para que as mulheres possam fazer a prevenção durante a rotina. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a participação na Praça do Bosque tem sido positiva.
Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23), a equipe do Programa IST/HIV/AIDS também participa da campanha. Nos dois dias, são oferecidos testes rápidos de HIV e sífilis, distribuição de preservativos e orientações sobre saúde sexual e reprodutiva.
Locais e datas de atendimento:
22 e 23 de outubro
- Praça do Bosque, na Rua Marechal Deodoro, Centro
- Sincomércio, na Rua João Passos, 1496
26 e 27 de outubro
- Estacionamento da Havan, na Rua Joaquim Lyra Brandão, 400
28 e 29 de outubro
- Sebrae, na Rua Dr. Costa Leite, 1570, Centro
- Supermercado Jaú, na Rua Floriano Peixoto, 575, Centro
Os atendimentos de 28 e 29 de outubro encerram a programação itinerante do Outubro Rosa. A Secretaria de Saúde reforça que o diagnóstico precoce amplia as possibilidades de tratamento e orienta as mulheres a procurarem os serviços conforme as indicações de saúde.
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