Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar localizou na quinta-feira, 22, em São Manuel, uma caminhonete Dodge Ram preta com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu depois de os policiais receberem informações sobre uma possível clonagem do veículo
Segundo a PM, durante o patrulhamento, a equipe soube que uma caminhonete do mesmo modelo, com placas iguais, tinha sido vista em cidades diferentes em horários próximos. Com apoio de outra equipe, os policiais encontraram o veículo e abordaram o condutor, de 50 anos.
Na vistoria, os policiais encontraram divergências nas etiquetas, nas marcações dos vidros e na numeração do chassi em relação à placa que o veículo exibia. A consulta aos sistemas identificou o veículo original, emplacado em outro município.
O homem disse ter comprado a caminhonete em uma negociação recente, mas não apresentou a documentação do veículo nem comprovantes da compra.
Ele recebeu voz de prisão por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi levado ao Plantão Policial de Botucatu, onde foi ouvido e liberado.