Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar localizou na quinta-feira, 22, em São Manuel, uma caminhonete Dodge Ram preta com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu depois de os policiais receberem informações sobre uma possível clonagem do veículo

Segundo a PM, durante o patrulhamento, a equipe soube que uma caminhonete do mesmo modelo, com placas iguais, tinha sido vista em cidades diferentes em horários próximos. Com apoio de outra equipe, os policiais encontraram o veículo e abordaram o condutor, de 50 anos.

Na vistoria, os policiais encontraram divergências nas etiquetas, nas marcações dos vidros e na numeração do chassi em relação à placa que o veículo exibia. A consulta aos sistemas identificou o veículo original, emplacado em outro município.