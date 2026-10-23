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Polícia Militar

Força Tática identifica caminhonete adulterada em São Manuel

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar ao lado da caminhonete abordada em São Manuel.
Viatura da Polícia Militar ao lado da caminhonete abordada em São Manuel.

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar localizou na quinta-feira, 22, em São Manuel, uma caminhonete Dodge Ram preta com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu depois de os policiais receberem informações sobre uma possível clonagem do veículo 

Segundo a PM, durante o patrulhamento, a equipe soube que uma caminhonete do mesmo modelo, com placas iguais, tinha sido vista em cidades diferentes em horários próximos. Com apoio de outra equipe, os policiais encontraram o veículo e abordaram o condutor, de 50 anos.

Na vistoria, os policiais encontraram divergências nas etiquetas, nas marcações dos vidros e na numeração do chassi em relação à placa que o veículo exibia. A consulta aos sistemas identificou o veículo original, emplacado em outro município.

O homem disse ter comprado a caminhonete em uma negociação recente, mas não apresentou a documentação do veículo nem comprovantes da compra.

Ele recebeu voz de prisão por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi levado ao Plantão Policial de Botucatu, onde foi ouvido e liberado.

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